Obama: Bin Ladin'in cesedi elimizde

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Bin Ladin'in Pakistan'da Amerikan güçlerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü ve cesedinin Amerikalı yetkililerin elinde olduğunu söyledi.





ABD Başkanı Barack Obama, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in ABD güçlerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

Obama, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Bin Ladin'in öldürülmesi konusunda, ''adalet yerini buldu'' dedi.

Bin Ladin'in Pakistan'da Amerikan güçlerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü ve cesedinin Amerikalı yetkililerin elinde olduğunu kaydeden Obama, operasyonda hiçbir Amerikalının hayatını yitirmediğini ve sivil kayıpların meydana gelmemesine de dikkat edildiğini söyledi.

Obama, ''ABD, El Kaide lideri ve binlerce erkek, kadın ve çocuğun ölümünden sorumlu bir terörist olan Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü bir operasyon yürüttü'' ifadesini kullandı.

Bin Ladin'in öldürülmesi ya da ele geçirilmesini terörle savaşta en öncelikli konu olarak gördüğünü vurgulayan Obama, geçen Ağustos'ta Bin Ladin hakkındaki bir ipucu hakkında bilgilendirildiğini ve geçen hafta, Bin Ladin'in öldürülmesi için operasyon yetkisi verdiğini kaydetti.

Obama, Bin Ladin'in Pakistan'ın içindeki bir binada saklandığını ve Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonun bugün gerçekleştirildiğini belirtti.

Hem yurtiçinde, hem yurtdışında teyakkuz halinde olmaya devam edeceklerini kaydeden Obama, ABD'nin İslam'a karşı savaş yürütmediğinin tekrar altını çizdi.

Obama, bu gece Pakistan Cumhurbaşkanı Ali Asıf Zerdari'yi aradığını, Bin Ladin hakkındaki ipucuna ulaşılmasında Pakistan ile terörle mücadele işbirliğinin katkı sağladığını söyledi.



