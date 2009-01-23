Obama Beyaz Saray'da yolunu kaybetti

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Beyaz Saray'da gideceği yeri bulmakta bazen güçlük çektiği ancak "evinde" olmaktan keyif aldığı bildirildi.



Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, birkaç gündür Beyaz Saray'da bulunan Obama'nın ilk gece Beyaz Saray içinde gideceği yeri birine sormak zorunda kaldığını belirterek "Bu oldukça büyük bir ev" dedi.



Obama'yı uzun süredir tanıdığını ifade eden Gibbs, seçim kampanyası nedeniyle aylar süren ayrılıktan sonra ABD Başkanı'nın eşi Michelle ve kızları Sacha ve Malia ile biraraya gelmekten memnun olduğunu söyledi.



Kızları da 'oyuncak bebek' oldu



Üzerinde Obama'nın fotoğrafının bulunduğu tişörtler, kasketler ve tabaklardan sonra ABD Başkanı'nın kızlarının adını taşıyan bebekler de satışa sunuldu.



Merkezi, Obama'nın eyaleti Illinois'de bulunan Ty şirketinin satıştan sorumlu müdür yardımcısı Tania Lundeen, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Malia ve Sasha isimlerinin "çok güzel olduğunu", bu isimlerin ürettikleri oyuncak bebeklere "çok yakıştığını" belirtti.



Lundeen, "Güzel Malia" ve "Şeker Sasha" adı verilen bebeklerin Obama'nın kızlarına benzemediğini söyledi.



"Oyuncaklara kişilerin isminin verilmesinin sadece bir tesadüf olduğunu" ifade eden Lundeen, "şirketin çocukları etkilemekten kaçındığını" savundu.



Ty, daha önce, adı pop şarkıcısı Britney Spears'i andıran "Bubbly Britney" ve magazin yıldızı Paris Hilton'un adını andıran "Precious Paris" isimli oyuncak bebekleri satışa sunmuştu.



ABD'de ay başında piyasaya sürülen "Güzel Malia" ve "Şeker Sasha" 9,99 dolardan satılıyor.



