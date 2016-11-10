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Dünya
Deutsche Welle

Obama Beyaz Saray’da Trump’ı kabul edecek

ABD Başkanı Barack Obama, halefi seçilen Donald Trump’ı bugün Beyaz Saray‘da ilk kez kabul edecek.

10 Kasım 2016 12:55

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Obama’nın Trump’ı Oval Ofis’te kabul edeceği belirtildi. Görüşmenin TSİ ile 19.00’da başlaması planlanıyor.

Oval Ofis’teki görüşmede başkanlık görevini devretme sürecinin sorunsuz bir biçimde işlemesi için gerekli hazırlıklar ele alınacak. Ayrıca Başkan Obama’nın Trump ile seçimlerin ardından ülkedeki kutuplaşmanın nasıl giderileceğini görüşmek istediği kaydediliyor. Şimdiye dek hiçbir siyasi tecrübesi bulunmayan 70 yaşındaki emlak milyarderi Donald Trump agresif bir seçim kampanyası yürütmüştü.

Oval Ofis’teki görüşme görev teslimi için önemli bir aşama olarak görülüyor. Trump ve rakibi Hillary Clinton seçim öncesi bu görüşme için çoktan hazırlıklarını yapmıştı.

Başkan Obama da seçimlerin ardından yaptığı ilk konuşmada Trump’ı tebrik etmiş ve görevi barışçıl bir biçimde teslim etmeyi istediğini belirtmişti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin ardından iki politikacının birlikte kısa bir süre basının karşısına çıkması öngörülüyor.

Trump’ın eşi Melania Trump ise bu esnada First Lady Michelle Obama ile bir araya gelecek.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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