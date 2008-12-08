T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama Beyaz Saray'da sigara içmeyecek

Obama, sigara içmenin yasak olduğu Beyaz Saray'da kurallara uyarak sigara içmeyeceğini söyledi

08 Aralık 2008 02:00

ABD'nin yeni başkanı Barack Obama, sigara içmenin yasak olduğu Beyaz Saray'da yaşamaya başladıktan sonra kurallara uyarak sigara içmeyeceğini söyledi.

NBC televizyonundaki bir programa konuk olan Obama, Beyaz Saray'da sigara yasağı olduğunu hatırlatan sunucu Tom Brokaw'ın "Sigarayı bıraktınız mı?" sorusuna, önce "dolaylı" bir yanıt verdi.

20 yıldır tiryaki

Obama'nın gülümseyerek verdiği "Bıraktım" yanıtına karşılık Brokaw ısrar edince, yeni Başkan "Kendimi daha sağlıklı yapmak konusunda çok zorlu bir iş yaptım. Beyaz Saray'da sigarayla ilgili kuralların çiğnendiğini görmeyeceksiniz" diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır sigara içtiği bilinen 47 yaşındaki Obama, başkanlık kampanyası sırasında da zaman zaman "nikotin sakızı" çiğnerken görüntülenmişti. Yeni Başkan'ın, çok sayıda sigara bırakma girişimi olduğu biliniyor.

Yasağı Hillary koymuştu

Beyaz Saray'daki sigara yasağı, Obama'nın yeni Dışişleri Bakanı adayı eski First Lady Hillary Clinton tarafından uygulamaya konulmuştu.

1974-77 yılları arasında görevi yürüten eski ABD Başkanı Gerald Ford, düzenli olarak sigara kullanan son Amerikan Başkanı'ydı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24