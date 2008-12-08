Obama Beyaz Saray'da sigara içmeyecek

ABD'nin yeni başkanı Barack Obama, sigara içmenin yasak olduğu Beyaz Saray'da yaşamaya başladıktan sonra kurallara uyarak sigara içmeyeceğini söyledi.



NBC televizyonundaki bir programa konuk olan Obama, Beyaz Saray'da sigara yasağı olduğunu hatırlatan sunucu Tom Brokaw'ın "Sigarayı bıraktınız mı?" sorusuna, önce "dolaylı" bir yanıt verdi.



20 yıldır tiryaki



Obama'nın gülümseyerek verdiği "Bıraktım" yanıtına karşılık Brokaw ısrar edince, yeni Başkan "Kendimi daha sağlıklı yapmak konusunda çok zorlu bir iş yaptım. Beyaz Saray'da sigarayla ilgili kuralların çiğnendiğini görmeyeceksiniz" diye konuştu.



Yaklaşık 20 yıldır sigara içtiği bilinen 47 yaşındaki Obama, başkanlık kampanyası sırasında da zaman zaman "nikotin sakızı" çiğnerken görüntülenmişti. Yeni Başkan'ın, çok sayıda sigara bırakma girişimi olduğu biliniyor.



Yasağı Hillary koymuştu



Beyaz Saray'daki sigara yasağı, Obama'nın yeni Dışişleri Bakanı adayı eski First Lady Hillary Clinton tarafından uygulamaya konulmuştu.



1974-77 yılları arasında görevi yürüten eski ABD Başkanı Gerald Ford, düzenli olarak sigara kullanan son Amerikan Başkanı'ydı.