Obama Beyaz Saray'da maaşları dondurdu

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da üst düzey yöneticilerin maaşlarını dondurdu.



Barack Obama, üst düzey yöneticilerle yaptığı toplantıda, yıllık kazancı 100 bin doları aşan kişilerin maaşlarını dondurduğunu ve eskiden lobi faaliyetlerinde bulunanların hükümette çalışmalarıyla ilgili kuralları katılaştırdığını söyledi.



"Şeffaflık ve hukukun üstünlüğü, bizim başkanlığımızın mihenk taşı olacaktır" diyen yeni Başkan Obama, "Amerikan aileleri kemer sıkarken Washington'un da aynısını yapması lazım" dedi.