Obama: Beyaz Saray teknolojisi 30 yıl geri

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray’da kullanılan teknolojinin 30 yıl geride kaldığından yakındı.

Obama, bağışçılarıyla buluştuğu bir toplantıda basın mensuplarının dışarıya çıktığını düşünerek, içini dökmeye başladı. Bu sırada bir gazetecinin gizli gizli dinlediği Obama, Beyaz Saray’daki teknolojik imkansızlıklardan yakınarak “Ben ABD Başkanıyım! Çılgın tuşlar, eşyalar, büyük ekranlar nerede? Bunlar gerçek değil. Her zaman klas telefonlarım ve eşyalarım olacağını düşünmüştüm. Ama kullandığımız teknoloji 30 yıl öncesinden kalma” derken duyuldu.