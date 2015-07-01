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Dünya

Obama, beklenen Küba açıklamasını bugün yapacak

ABD ile Küba, karşılıklı olarak büyükelçiliklerinin açılması noktasında uzlaşmaya vardı

01 Temmuz 2015 09:41

ABD Başkanı Barack Obama'nın bugün büyükelçiliklerin tekrar açılması noktasında Küba ile anlaşmaya varıldığını açıklaması bekleniyor.

ABD ile Küba, karşılıklı olarak büyükelçiliklerinin açılması noktasında uzlaşmaya vardı.

Amerikan medyasının ABD'li bir üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberlere göre, ABD Başkanı Barack Obama'nın, bugün iki ülkenin karşılıklı büyükelçiliklerini tekrar açma noktasında anlaşmayı sonuçlandırdıklarını açıklaması bekleniyor.

İki ülke, Obama'nın, geçen yılın Aralık ayında Küba ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik tarihi açıklamasının ardından büyükelçilikler konusunu müzakere etmeye başlamıştı.

Yarım yüzyıldan sonra ilk kez 11 Nisan'da bir ABD Başkanı ile Küba Devlet Başkanı yüz yüze görüşme yaparken, Obama yönetimi, 14 Nisan'da da Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararı almıştı.

ABD ve Küba, 1961'de kesilen diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmenin koşulları üzerinde yaklaşık altı aydır görüşmelerde bulunuyor.

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