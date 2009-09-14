Obama: Başkanlığımı baltalamak istiyorlar

ABD'nin Demokrat Başkanı Barack Obama, bazı Cumhuriyetçileri başkanlığını baltalamak istemekle suçladı.







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Obama, Amerikan CBS televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bazı Cumhuriyetçilerin sağlık reformu tasarısına sadece kendisinin başkanlığını baltalamak amacıyla karşı çıktığını söyledi.

Bu kişilerin aleyhte çabalarına rağmen tasarıyı geçirecek desteği sağladığını belirten Obama, var olan sistemde para kaybedildiğini ve milyonlarca Amerikalının sağlık sigortasından mahrum olduğunu kaydetti.







Obama, “Cumhuriyetçi Parti bünyesindeki bazılarının, yapılacak en iyi şeyin reformu unutmak olduğunu, bunun iyi bir siyaset olduğunu düşündüğü bir siyasi ortamda bulunduğumuzu düşünüyorum. Sadece sağlıkla ilgili bir kanunu değil Amerikan halkına yardım eden, maliyetleri düşüren ve uzun vadede bütçe açığını kontrol edebilmemize olanak sağlayan iyi bir sağlık kanununu geçirmek için yeterli oya ulaşacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçilerin reform tasarısına muhalefetine atıfta bulunan Obama, birçokları için sadece kendi başkanlığını baltalamanın esas olduğunu ve benzer fikirlere sahip genç bir Demokrat olan Bill Clinton Beyaz Saray'a geldiğinde aynı şeylerin ona da yapıldığını kaydetti ve “Biliyorsunuz: Genç bir başkan geliyor, bir sağlık sistemi öneriyor. Başarısız oluyor, o zaman Cumhuriyetçiler bunu Kongre seçimlerini kazanmak için kullanıyorlar. Sanırım bazıları bu eski senaryonun üzerindeki tozları silme peşinde” diye konuştu.

Obama, ayrıca bu reformların başarısızlığının bütün sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu da vurguladı.