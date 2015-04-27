Obama: Başkan olmak kolay değil; günde beş vakit namaz...

ABD Başkanı Barack Obama, geliri başarılı gazetecilere burs ve ödül olarak dağıtılmak üzere düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği‘nin geleneksel yıllık gala yemeğindeki şakalarıyla herkesi kırdı geçirdi.

Obama, ‘gizli Müslüman’ olduğu iddiacılarına da bir kez daha takılmadan geçmedi:

‘’Başkan olmak kolay değil. Göçmenlik sistemini düzelteceksin, İran’la müzakere yürüteceksin, Kongre’ye veto tehditlerinde bulunacaksın… Ve bütün bunlara günde beş vakit namaz kılmanın yanı sıra vakit bulmak zorundayım.’’

amerikabulteni.com'da yer alan habere göre Obama’nın, medya, politika ve eğlence dünyasından 2600 ünlü ismi biraya getiren gecede yaptığı konuşmadaki bazı şakaları şöyle:

‘’Bu hafta Michele Bahcmann benim İncil’de bahsedilen kıyameti getiren kişi olacağım kehanetinde bulundu. Şimdi bu tarihe geçecek bir icraat olmaz mı? Lincoln, Washington bile bunu becerememişti.’’

Ekonominin toplumda bazı kişilerin hayatını hala çok zorlaştırdığını belirten Obama bir de örnek verdi:

‘’Bir arkadaşım var. Sadece birkaç hafta önce milyonlarca dolar kazanıyordu. Şimdi ise Iowa’da bir karavanın içinde yaşıyor." (Obama’nın kastettiği arkadaşı, Scooby adını verdiği van tipi bir araçla Iowa’da 2016 başkan aday adaylığı kampanyası gezisine çıkan Hillary Clinton)

Televizyon komedi klasiği Saturday Night Live’da komedyen Cecily Strong’un çok ses getiren CNN program sunucusu Brooke Baldwin taklidine de dikkat çeken Obama, buna çok şaşırdığını söyledi:

’Gazeteci taklidi yapanların sadece CNN’de gazetecilik yapanlar olduğunu sanıyordum.’’

Yeni TV dizisi ‘Black-ish (Siyahımsı)’ nedeniyle ABC televizyonuna bir uyarısı da vardı Obama’nın:

‘’Siyahımsı sadece bir süre sizi popüler yapabilir. İnanın bana bunun bir raf ömrü var.’’

'Donald Trump da bu gece aramızda. Maalesef hala… '

Ağaran saçlarına dikkat çeken Obama, ‘’Çok yaşlandım. O kadar ki, Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, şimdiden Benjamin Netanyahu’yu cenaze törenimde bir konuşma yapması için davet etti’’.

‘’Bu arada first lady Michelle Obama ise hala çok genç ve harika görünüyor. Sırrını sordum, ‘taze sebze meyve’ dedi. Çok can sıkıcı.’’

'Günde beş vakit namazla başkanlık zor'

Obama, ‘gizli Müslüman’ olduğu iddiacılarına da bir kez daha takılmadan geçmedi: ‘’Başkan olmak kolay değil. Göçmenlik sistemini düzelteceksin, İran’la müzakere yürüteceksin, Kongre’ye veto tehditlerinde bulunacaksın… Ve bütün bunlara günde beş vakit namaz kılmanın yanı sıra vakit bulmak zorundayım.’’

‘’Bazı insanlar kibirli ve mesafeli bir insan olduğumu söylüyor. Bazı insanlar çok salak. Boşuna mesafeli durmuyormuşum onlara…’’

Yardımcısı Joe Biden’a da takılan Obama, stresli zamanlarda nasıl iyi geçindiklerini açıklarken, Biden’ın Nancy Peloci’nin omuzlarına masaj yaptığı ünlü fotoğrafa atıfla, ‘’Biden’in omuz masajını çok seviyorum. Mucize gibi. Siz de yaptırmalısınız’’ dedi. Kısa bir duraksamadan sonra ise ‘’Oooo, size zaten yapmış da…’’ diye ekledi.

Obama, Biden ile yakınlıklarının esprisini, Indiana eyaletinin ‘esnafa gay çiftlere servis yapmama hakkı getiren’ tartışmalı ‘inanç özgürlüğü yasası’nı iğnelerken de devam ettirdi: ‘’Ara sıra takılsam da bu adamı seviyorum. Hatta Biden ile o kadar yakınız ki, Indiana’nın bazı yerlerinde beraber pizzacıya gitsek bize pizza servis etmezler’’.

Obama, adı Demokrat Parti 2016 adaylığı mücadelesi için de geçen Vermont eyaletinin ‘özgürlükçü’ ve aykırı senatörü Bernie Sanders’a da takıldı: ‘’Açık ki Bernie’yi destekleyenler, Beyaz Saray’da ot içen bir sosyalist görmek istiyor. Yani (Sanders’ın dönemi) üçüncü Obama dönemi olur nihayetinde.’’

”Obama hayatımda gördüğüm en kötü başkan” sözüyle gündeme gelen Bush dönemi başkan yardımcısı Dick Cheney’e de, Cheney’nin o dönemde ‘gölge başkan’ gibi görülmesine atıfla yanıt verdi: ”Tuhaf bir tesadüf, Dick Cheney de benim hayatımda gördüğüm en kötü başkan”

Cumhuriyetçi Parti içinde erken başlayan 2016 başkan aday adaylığı yarışına da dikkat çeken Obama, ‘’Yakında ilk adaylar sahne alacak. Koch Biraderler kimi seçecek çok merak ediyorum. Marco Rubio, Rand Paul, Ted Cruz, Jeb Bush, Scott Walker.. Kırmızı gülü kim kapacak meraktayım’’ şeklinde konuşarak, muhafazakar politikanın en önemli sponsoru haline gelen New Yorklu milyarder aileye takıldı.

David ve Charles Koch’un 2016 başkanlık yarışında destekleyecekleri muhafazakar aday için 1 milyar dolar ayıracakları haberlerine atıfta bulunan Obama devam etti: ”Sadece iki kişiden bir milyar dolar. Bunu fazla aşırı bulan bir ben miyim? Gerçi ben de o kadar kampanya bağışı toplamayı başarmıştım ama sonuçta benim orta adım Hüseyin. Onların bahanesi ne?”

Komedyen Cecily Strong da yaylım ateşine katıldı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeklerinde gelenek olduğu üzere gecenin sunuculuğunu da bir komedyen yaptı. Bu yılki yemeğin sunucusu, NBC’nin komedi klasiği NSL’in oyuncusu Cecily Strong’du.

Strong, Obama’yı korumakla görevli Gizli Servis’e takılırken, ülkede son zamanlarda artan ‘siyahi öldüren polis’ vakalarına keskin bir göndermede bulundu: ”Açık ki bu arkadaşlar (Gizli Servis), bu ülkede bir siyah vurulup öldürülüğünde, sorumlu tutulacak tek kolluk gücü’’.

”Bu akşam Washington Hilton Hoteli’nde olmak harika bir şey. Gerçi bu genelde, ‘orospuların Kongre üyelerine söyledikleri bir cümle.”

”Buzfeed ekibi de bu gece aramızda. Ama size neden burada olmamaları gerektiğinin 17 sebebini sayabilirim.”

Defalarca başkan aday adaylığı mücadelesi veren Kongre üyesi Ron Paul’un bu yıl başkan aday adaylığı mücadelesi veren oğlu Senatör Rand Paul’a takılırken, ”Rand Paul, ailenin, geleneksel başkan olamama işini babasından devraldı devam ettiriyor.”

Obama’nın ağaran saçlarını işaret ederek, ”Sayın başkan saçlarınız o kadar beyaz ki, artık her hangi bir polise öldürülme riski olmadan karşı çıkabilir”.

Hillary Clinton’ın 2016 adaylık mücadelesinde şu ana kadar tanınmış bir rakip çıkmadığına dikkat çeken Strong, şu ana kadar aday adaylığını düşündüğünü açıklayan tek isim olan Maryland eski valisi Martin O’Malley’e de bu yönüyle takıldı: ‘’Ha bir de Martin O’Malley var… Bir şey eklemeyeceğim. Kampanya sloganı bu: Ha bir de Martin O’Malley var!’’

Strong’a göre Obama ile Madonna’nın da bir ortak yönü vardı: ”İkiniz de bu ülke için çok şey yaptınız. Ama bir buçuk yıl içinde ikiniz de buna artık bir son vermelisiniz artık!”