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Dünya

Obama: Başarılı olamadım

ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan halkı arasındaki ayrılığı kabul ederek, halkı birleştirmede başarılı olamadığını söyledi.

13 Ocak 2010 02:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan halkı arasındaki ayrılığı kabul ederek, halkı birleştirmede başarılı olamadığını söyledi.

Obama, People dergisine verdiği demeçte, görevdeki ilk yılında, yemin törenine hakim olan yüce duyguların kaybolduğunu, ikinci yılında "Demokrat ya da Cumhuriyetçi olsun" herkesi ortak değerler çevresinde birleştirmeye odaklanacağı belirtti.

ABD Başkanı, 8 Ocakta eşi Michelle Obama ile birlikte Beyaz Saray'da verdiği demeçte, faturaların ödenebileceği, çocuklara daha iyi bir gelecek ve güvenliğin sağlanabileceği tatminkar bir yaşam istediklerini de vurguladı.

Halkın kendini çöküntüde hissetmekte haklı olduğunu, çünkü ekonominin düşündüklerinden çok daha kötü durumda bulunduğunu söyleyen Obama, ancak hükümetin 2009'da attığı ekonomi adımlarının işe yaramaya başladığını ve halkın yeni yılda bu konuda güven duyması gerektiğini belirtti.

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