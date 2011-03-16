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Dünya

OBAMA, BAHREYN VE SUUDİ ARABİSTAN KRALLARINI ARADI WASHINGTON (A.A)

16 Mart 2011 23:16

-OBAMA, BAHREYN VE SUUDİ ARABİSTAN KRALLARINI ARADI WASHINGTON (A.A) - 16.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Suudi Arabistan ve Bahreyn krallarını aradı. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Obama'nın Bahreyn Kralı Hamid Bin İsa El Halife ve Suudi Arabistan Kralı Abdullah ile yaptığı telefon görüşmelerinde Bahreyn'deki şiddet olaylarından duyduğu büyük endişeyi dile getirdiğini belirtti.  Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da ziyaret için bulunduğu Mısır'dan, Amerikan CBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Bahreyn ile göstericileri bastırmasına yardım etmek için bu ülkeye asker gönderen Körfez'deki müttefiklerinin, ''yanlış yolda'' olduğunu söylemişti. Suudi Arabistan askerleri güvenliği sağlamak amacıyla Bahreyn'e gönderilmişti.

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