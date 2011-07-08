-OBAMA AZ DAHA EVLATLIK VERİLİYORMUŞ ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın anne-babasının, daha doğmadan kendisini evlatlık verme planı yaptıkları ortaya çıktı. İlk kez kamuoyuna açıklanan göçmenlik belgelerine göre, Obama doğmadan birkaç ay evvel babası, iki eşli olduğu şüphesiyle göçmenlik bürosunca tahkik ediliyordu. Daily Telegraph'da yer alan habere göre, Baba Obama, göçmenlik bürosu görevlileriyle 1961'de Hawai'de yaptığı görüşmede, ilk karısıyla Kenya'da boşandığını ve yeni karısı Ann Dunham'ın 5 aylık gebe olduğunu söyledi. Obama, doğacak çocuklarını evlatlık vermeyi düşündüklerini de belirtti. Daha sonra Honolulu göçmenlik bürosundan Lyle Dahling'in yazdığı raporda, "Evli olmalarına rağmen birlikte yaşamıyorlar ve Bayan Dunham bebeği vermek için Selamet Ordusu ile görüşmeler yapıyor" denildi. Yazışma, "Diğer Barack: Başkan Obama'nın Babasının Gözüpek ve Hareketli Hayatı" kitabının yazarı Sally Jacobs tarafından bilgi alma özgürlüğü yasası çerçevesinde yaptığı başvuruyla elde edildi. Kitap haftaya yayımlanacak. Eski Beyaz Saray Basın Sekreteri Robert Gibbs, Jacobs'a, Başkan Obama'ya hiçbir zaman kendisinin bir zamanlar evlatlık verilmek istendiğinin söylenmediğini ve Başkan'ın annesinin böyle bir niyeti olmadığına tamamen ikna olduğunu söyledi.