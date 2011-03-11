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Dünya

OBAMA: AYAKLANMALAR REFORMLAR İÇİN FIRSAT WASHINGTON (A.A)

11 Mart 2011 23:47

-OBAMA: AYAKLANMALAR REFORMLAR İÇİN FIRSAT WASHINGTON (A.A) - 11.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Arap ayaklanmalarının reformlar için bir fırsat olduğunu söyledi. Obama, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki liderlerin ''değişim sürecine'' yönelmeleri gerektiği belirtti ve bölgede reformlar için bunun ''büyük bir fırsat'' olduğunu ifade etti. Bu reformların bütün bölgenin yararına olduğunu da belirten Obama, ''Bölge liderlerine kısa süre önce ilettiğim mesaj, bu değişim sürecinin Ortadoğu için büyük fırsat oluşturduğu idi'' dedi. Obama, gençlerin dehasını kanalize etmenin ekonomik büyüme pastasından pay almanın başlangıcı olabileceğine işaret etti ve ''Ortadoğu'nun bir Çin ya da Hindistan'daki büyüme oranına sahip olmaması için bir neden göremiyorum'' ifadesini kullandı.

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