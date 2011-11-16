-Obama Avrupa'nın borç krizinden kaygılı CANBERRA (A.A) - 16.11.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Avrupa'nın borç krizinden derin kaygı duyduğunu, Avrupa krizin üstesinden gelmede somut plan ortaya koyuncaya kadar piyasadaki dalgalanmanın devam edeceğini söyledi. Avustralya'yı ziyaret eden Obama başkent Canberra'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Piyasalara, Avrupa'nın avroyu desteklediği ve ne gerekiyorsa yapacağı konusunda açık sinyal gönderecek somut plan ve yapıyı devreye sokuncaya kadar şu anda piyasada gördüğümüz dalgalanmayı görmeye devam edeceğiz'' dedi. Avrupa'nın borç krizine ilişkin belirsizlikler uluslararası piyasaları olumsuz etkiliyor.