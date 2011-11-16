T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Obama Avrupa'nın borç krizinden kaygılı CANBERRA (A.A)

16 Kasım 2011 12:35

-Obama Avrupa'nın borç krizinden kaygılı CANBERRA (A.A) - 16.11.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Avrupa'nın borç krizinden derin kaygı duyduğunu, Avrupa krizin üstesinden gelmede somut plan ortaya koyuncaya kadar piyasadaki dalgalanmanın devam edeceğini söyledi. Avustralya'yı ziyaret eden Obama başkent Canberra'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Piyasalara, Avrupa'nın avroyu desteklediği ve ne gerekiyorsa yapacağı konusunda açık sinyal gönderecek somut plan ve yapıyı devreye sokuncaya kadar şu anda piyasada gördüğümüz dalgalanmayı görmeye devam edeceğiz'' dedi.  Avrupa'nın borç krizine ilişkin belirsizlikler uluslararası piyasaları olumsuz etkiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24