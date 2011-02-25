-OBAMA AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 25.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Libya konusunda bazı Avrupalı liderlerle telefon görüşmeleri yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Obama'nın, Libya'daki durumla ilgili istişarelerin sürdürülmesi, gelişmelere yanıt vermeye yönelik acil çabaların koordinasyonu ve Libya yönetiminin eylemlerinin uygun biçimde hesabını vermesinin sağlanması çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, İngiltere Başbakanı David Cameron ve İtalya Başbakanı Silvio Berlusconu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığı" bildirildi. Açıklamada, "Obama'nın, görüşmelerinde, Libya hükümetinin, uluslararası normları ve insan ahlakının her bir standardını ihlal eden şiddet kullanımıyla ilgili derin kaygılarını dile getirdiği ve uluslararası toplumun olaylara derhal yanıt vermesinin uygun ve etkili yollarını ele aldığı" belirtildi. "Liderlerin, Libya halkının barışçıl toplanma hakkı, ifade özgürlüğü ve kendi kaderlerini tayin etme yeteneğine sahip olma gibi evrensel haklarına güçlü desteklerini vurguladığı ve bu haklara saygı gösterilmesi gerektiği hususunda ortak görüş ortaya koyduğu" kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: "Liderler, insani yardımlara ilişkin planlamaların yanı sıra ABD ve Avrupa ülkelerinin, Libya hükümetini eylemlerinden dolayı sorumlu tutmak için hazırlığını yaptıkları bir dizi seçeneği tartıştı. Liderler, bu konudaki yakın istişarelerini önümüzdeki dönemde de sürdürme kararı aldı."