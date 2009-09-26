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Dünya

Obama: Askeri seçeneği gözardı etmiyoruz

Obama, İran ile ilgili seçenekler konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtti.

26 Eylül 2009 03:00

ABD Başkanı Barack Obama, Pittsburg kentinde düzenlenen G-20 zirvesinden sonra düzenlenen basın toplantısında, İran ile ilgili seçenekler konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirterek, ''ABD'nin çıkarları söz konusu olduğu durumda hiçbir seçeneği gözardı etmiyoruz'' dedi.

Nükleer silah da üretebilecek olan nükleer yakıt üretimiyle ilgili yeni tesis için İran'ın 'uyarıldığını' ifade eden Obama, ''bu konuda uluslararası alanda daha önce hiç olmadığı kadar birlik bulunduğunu, uluslararası toplumun söyleyeceğini söylediğini'' kaydetti.

Barack Obama, ''Şimdi, İran'ın seçimini yapması gerek. Ya ABD'nin söylediği gibi nükleer silah yapma arzusundan vazgeçmeli ve uluslararası standartlara uymalı, veya çatışmaya doğru olan yoluna devam etmeli'' diye konuştu.

Obama, diplomatik çabaların sonuç vermemesi durumunda İran'a yaptırımlar uygulanabileceğini ve bunun etkili olabileceğini söyledi, ancak söz konusu olası yaptırımlarla ilgili detay bilgi vermedi.

Konuşmasında İran'ın nükleer çalışmalarını açıkça ortaya koyması gerektiğini belirten Obama, bu ülkeyle gelecek hafta yapılacak görüşme konusunda ise ''halen sınırlı bir ümidi olduğunu'' söyledi.

Fransa ve Britanya liderleri de İran'ın yeni nükleer tesisinin nükleer silah yapımında kullanılabileceği yönünde endişe duyduklarını açıklamış, İran ise bu çalışmaların barışcı ve enerji üretimi amaçlı olduğunu yinelemişti.

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