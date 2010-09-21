-OBAMA, ASKERİ OPERASYONDAN YANA DEĞİL WASHINGTON (A.A) - 20.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, ''nükleer silah sahibi bir İran'ın gerçek bir problem olabileceğini ancak İsrail ile İran arasında savaş veya askeri operasyonların, sorunu çözmek için ideal yol olduğunu düşünmediğini'' söyledi. Obama, CNBC televizyonunda, moderatörlüğünü John Harwood'un yaptığı açık oturumda halkın sorularını yanıtladı. Harwood'un İran'a yönelik sorusu üzerine, nükleer silah sahibi bir İran'ın ''gerçek bir problem'' olacağını belirten Obama, BM'de İran'a yönelik ''en katı'' yaptırımları kabul ettiklerini ve bunun İran'ı etkilediğini söyledi. Obama, sorunu çözmek için diplomatik çözümlere açık olmayı sürdürdüklerini dile getirerek, ''İsrail ile İran arasındaki bir savaşın veya askeri operasyonların bu sorunu çözmek için ideal yol olduğunu düşünmediğini'' kaydetti. Barack Obama, ''Ancak, tüm seçeneklerimizi masada tutuyoruz'' dedi. Daha çok ülkedeki ekonomik krizin etkileri ve işsizlik sorunuyla ilgili soruları yanıtlayan Obama, ekonomistlerin, krizin resmi olarak geçen yıl sona erdiğini belirttiğini ancak insanların hala krizin acılarını yaşadığını ve birçok kişinin işsiz olduğunu ifade etti. Yine de ülkenin doğru yöne hareket ettiğini ve bunların çözülmesinin zaman aldığını anlatan Obama, devletin çok sayıda iş yaratamayacağına dikkati çekerek serbest piyasayı övdü. Obama, iyi fikirleri olan, sorumluluk almak isteyen ve insanlara iş sağlayacak olanların ''yolundan çekilmeyi istediklerini'' kaydetti. Obama, Wall Street'e yönelik sert üslubuyla ilgili yorumlara ilişkin olarak da mali reforma yönelik çabasının ''radikal veya iş dünyası karşıtı olduğu'' anlamına gelmediğini dile getirdi.