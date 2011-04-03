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Dünya

OBAMA: AŞIRI HOŞGÖRÜSÜZLÜK VE BAĞNAZLIK WASHİNGTON (A.A)

03 Nisan 2011 11:00

-OBAMA: AŞIRI HOŞGÖRÜSÜZLÜK VE BAĞNAZLIK WASHİNGTON (A.A) - 03.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Florida eyaletinde Kur'an-ı Kerim'in bir kopyasının yakılmasını kınadı. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, bu eylemi "aşırı hoşgörüsüzlük ve bağnazlık" olarak niteledi. Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde, 10 kişinin öldüğü Kur'an-ı Kerim'in kopyasının yakılmasını protesto gösterileriyle ilgili olarak Obama, hiçbir dinin masum insanların katledilmesini hoşgörmediğini, yüz kızartıcı ve üzüntü verici böyle bir eylemin haklı gerekçesinin olmadığını ifade etti.  Florida'nın Gainesville kasabasında 20 Mart'ta küçük bir kilisede, geçen yıl 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde Kur'an-ı Kerim'in bir kopyasını yakma eylemi planladığını açıklayan ve tepkiler üzerine planından vazgeçen Amerikalı rahip Terry Jones'un liderliğinde, başka bir rahip Wayne Sapp tarafından Kur'an-ı Kerim'in bir kopyası yakılmıştı.

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