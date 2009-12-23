Obama aşı oldu

Erdoğan 'Ben de ailem de aşı olmayacak' demişti

ABD Başkanı Barack Obama, önceki gün, “eşi ve kendisinin henüz yeni aşı olduklarını” belirtirken, daha sonra açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, “Başkan Obama'nın pazar günü, eşinin ise birkaç gün önce aşı olduğunu” söyledi.Aşının güvenli olduğunu belirterek, herkese aşı olma çağrısında bulunan Obama, riskli gruplardan sonra aşı uygulamasının artık herkes için yapılabildiğini bildirdi.Kızları Malia (11) ve Sasha'nın (8) ekim ayında, uygulamanın ilk başladığı dönemde aşı olduklarını dile getiren Obama, kızlarının sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu kaydetti.Obama, “yaşamındaki en önemli iki insan olan kızları için doğrusunu yaptığını, insanların da bunu anlaması ve kendi çocukları için (aşı yaptırarak) doğru olanı yapmalarının önemli olduğunu” dile getirdi.Siyasi liderlerin Domuz gribi aşısı olma konusundaki görüş ve tutumları Türkiye'de de uzun süredir tartışılıyor.Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ne kendisinin ne de ailesinin aşı olacağını söylemişti.Erdoğan, "Kendime göre araştırmalarımı yaptım, risk alanı içerisinde olan bir insan değilim. Bunun için de 'ben Domuz gribi aşısı olmayacağım' dedim. Ailemde de Domuz gribi aşısı olan yok" demişti.Erdoğan, ayrıca ABD’de kullanılan aşı ile Türkiye’ye gönderilenin farklı olduğunu ifade etmişti.