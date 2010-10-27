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Dünya

OBAMA ARA SEÇİMLERDEKİ OYUNU POSTAYLA KULLANDI WASHINGTON (A.A)

27 Ekim 2010 10:39

-OBAMA ARA SEÇİMLERDEKİ OYUNU POSTAYLA KULLANDI WASHINGTON (A.A) - 26.10.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, ara seçimlere bir hafta kala oyunu postayla kullandı. Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, basın toplantısında yaptığı açıklamada, seçim bölgesi Illinois eyaletinin Chicago kentinde kayıtlı Başkan Obama'nın oyunu Beyaz Saray'daki bürosundan postayla kullandığını belirtti. Gazetecilerin, 2 Kasımdaki ara seçimlerde bir senatör ile valinin sandalyesinin yenileneceği bu eyalette Başkan Obama'nın tercihini sormaları üzerine Gibbs, Obama'nın kararının şahsına ait olduğunu belirtirken, "kendisinin de kazanacağını düşündüğü iki demokrat adaya oy verdiğini" söyledi. Başkan Obama'nın eşi Michelle Obama, oyunu, seçim günü sıkışıklığın önlenmesi için oy verme işleminin başladığı 14 Ekimde Chicago'ya giderek kullanmıştı. ABD'de 2 Kasımda yapılacak ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'nun üçte biri ve 37 eyalet valiliği yenilenecek.    Barack Obama'nın cumhuriyetçi muhalifleri, bu seçimlerde Kongre'nin meclislerinden en az birinin kontrolünü ele geçirerek, Obama'nın başkanlık görevinin son iki yılına ipotek koymayı hedefliyor.

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