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Dünya

Obama ara seçimde hezimete uğradı

ABD'de yapılan seçimlere göre Senato'da çoğunluk Cumhuriyetçilere geçti

06 Kasım 2014 01:19

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmen ülkenin gidişinden memnuniyetsizliğini sandığa yansıttı. Kongre, valiler ve yerel yöneticiler için yapılan seçim sonuçlarında, Başkan Barack Obama ve Demokrat Parti’ye karşı hoşnutsuzluk sandıkta kendini gösterdi.

Kongre'nın iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler bu seçimde meclisteki sandalye sayısını artırdı. Diğer kanat Senato, Demokratlar’ın elindeydi. O da Cumhuriyetçilerin kontrolüne geçti.

 

Cumhuriyetçiler Senato'yu yeniden ele geçirdi

 

Böylece Cumhuriyetçi parti 8 yıl önce dönemin Başkanı George Bush ve Irak savaşına tepki olarak kaybettiği senatoyu yeniden kazanmış oldu.

Cumhuriyetçiler’in, IŞİD ve Ebola'nın Obama politikaları nedeniyle Amerika’yı tehdit ettiğini savunarak seçmeni ürkütmeyi başardığı yorumları yapılıyor.

Sonuçlar ABD'nin iç ve dış politikasıyla 2016 başkanlık seçimini etkileyecek nitelikte. Cumhuriyetçi kongre, Obama'nın sağlık ve göçmen reformu çabalarını boşa çıkartıp geri döndürebilir.

Dış politikada da Irak, Suriye, Ukrayna ve İran gibi konularda daha şahin politikaları zorlayabilirler. Cumhuriyetçi partinin önemli isimleri Şam rejiminin devrilmesini ve Suriye'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istiyor.

Başkan Obama ise kongrenin taleplerine karşı veto silahını kullanacak. Siyasetin bunda sonra kilitlenmeyi mi, uzlaşmayı mı tercih edeceği, gelecek ayların en önemli sorusu olmaya aday.

ABD borsası ise sonuçtan memnun. Washington'daki siyasi kilitlenmeyi piyasa için olumlu sayan borsa, vadeli işlemlerde yükseldi. Dolar dış piyasalarda değer kazandı, altın ve petrol düştü.

 

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