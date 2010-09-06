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Ekonomi

OBAMA, AR

06 Eylül 2010 14:26

-OBAMA, AR-GE İÇİN VERGİ İNDİRİMİNİ DESTEKLİYOR  WASHINGTON (A.A) - 06.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'den, işletmeler için Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) vergi indirimlerini kalıcı hale getirmeyi ve artırmayı isteyecek.  Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan habere göre, Obama, zayıf ekonomik toparlanmaya destek için on yılı aşkın sürede 100 milyar dolar bütçeye sahip olacak planın detaylarını, 8 Eylül'de Cleveland'da yapacağı konuşmada açıklayacak.  Plan, istihdamı artırmaya yönelik adımlardan sadece biri. Beyaz Saray ekonomik danışmanları, küçük işletmeler için daha fazla vergi istisnaları ve altyapı için yeni harcamalar da düşünüyor.  Obama'nın Ekonomik Toparlanma Danışma Kurulu üyesi Laura Tyson, dün CBS televizyonunda yaptığı açıklamada, ''Ar-Ge için vergi indirimi, uzun dönemde istihdam yaratılması için çok önemli. ABD'nin rekabet edebilirliği yüksek teknolojide yatıyor'' dedi.  Bill Clinton'dan bu yana tüm ABD Başkanları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için vergi indirimlerinin kalıcı olmasını desteklerken, Kongre yüksek maliyetler nedeniyle sadece geçici indirimleri onayladı.  Obama'nın vergi indirimi önerisi, Kasım ayında yapılacak Kongre seçimleri öncesinde ekonomiyi desteklemek adına herşeyi yapmaya hazır olduğunu gösteriyor. Demokratların seçimde Kongre'deki kontrollerini kaybetme riski bulunuyor.

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