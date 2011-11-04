Obama: Anneyi kaybetmeyi çok iyi bilirim

T24 - Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Obama ile G-20 liderleri zirvesinde görüştü. Van depremi konusunda yardım öneren Obama, annesini kaybeden Erdoğan’a bir kez daha başsağlığı diledi. Obama, “Anneyi kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama, G-20 liderler Zirvesi'nin gerçekleştirildiği kongre merkezinde bir araya geldi.



Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel konular ve Van'da meydana gelen deprem ele alındı.



Deprem nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunan Obama'nın, ''Felaketzedelere yardım konusunda üzerlerine düşeni yerine getirmeye hazır olduklarını'' ifade ettiği öğrenildi.



Görüşmede, Suriye'de meydana gelen gelişmeler de değerlendirildi.



ABD Başkanı Obama'nın, ayrıca bir süre önce annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı nedeniyle Başbakan Erdoğan'a başsağlığı dileğini yineledi.



Obama’nın ''Ben de annemi kaybettim, anneyi kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Başınız sağolsun'' dediği öğrenildi.



