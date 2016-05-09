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Dünya

Obama: Annelerimize çiçekten daha fazlasını vererek hak ettikleri saygıyı gösterelim

"Annelerimize Anneler Günü'nde teşekkür edelim, seni seviyorum diyelim"

09 Mayıs 2016 02:02

ABD Başkanı Barack Obama, Anneler Günü ile ilgili olarak, “Çiçek her zaman iyi bir fikirdir ancak annenize çiçekten fazlasını verin. Annelerimize sözlerimize denk düşecek eylemlerle hak ettikleri saygıyı, tüm ebeveynlere de ihtiyaç duydukları desteği gösterelim" dedi.

Annelik ve babalık izni, iyi sağlık hizmetleri, işyerlerinde esneklik, eşit işe eşit ücret ve uygun bir asgari ücretin de buna dahil olduğunu ifade etti. "Annelerimize Anneler Günü'nde teşekkür edelim, seni seviyorum diyelim" diyen Obama bu şükran ve takdirin tüm bir yıl boyunca davranışlarla ifade edilmesi gerektiğini belirtti.

 

Anneler Günü'nün tarihi

 

Anneler Günü fikri Amerikan kadın hakları savunucusu Anna Jarvis tarafından ortaya atıldı. 1905 yılında ölmüş annesini anmak ve kadınların sorunlarına dikkat çekmek isteyen Jarvis tüm anneler için bir kutlama günü talebinde bulundu. ABD Başkanı Woodrow Wilson 1914 yılında Amerikan Kongresi'nin talebi üzerine mayıs ayının ikinci haftasını Anneler Günü ilan etti. Bu fikir Avrupa'da da kabul gördü. Önce İngiltere ardından İskandinav ülkeleri daha sonra da İsviçre'de Anneler Günü benimsendi.

Almanya'da ilk Anneler Günü 1923 yılında Alman Çiçekçiler Derneği tarafından organize edildi. Günün ticari hale getirilmesinin ne kadar doğru olduğu kamuoyunda tartışılıyor. Almanya'da çiçek satışları Anneler Günü haftası yılın en yüksek seviyesine ulaşıyor.

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