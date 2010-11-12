-OBAMA: ANLAŞMAZLIKLARINI BARIŞ YOLUYLA ÇÖZMELİLER TOKYO (A.A) - 12.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Japonya ve Çin'in, kıta sahanlığı anlaşmazlıklarını barış yoluyla çözmeleri gerektiğini söyledi. Japonya'nın Yokohama kentinde düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısına katılmak üzere bu akşam Japonya'ya gelecek olan Obama, yüksek tirajlı Japon gazetesi "Yomiuri Shimbun"a verdiği demeçte, ABD ile Japonya'nın müttefikliğinin sağlam olduğunu belirterek, Tokyo ile Pekin'e kıta sahanlığı anlaşmazlıklarını barış yoluyla çözmeleri için çağrıda bulundu. Gazeteye verdiği mülakata, Obama, "ABD-Japonya müttefikliği, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki stratejisinin köşe taşını oluşturuyor" ifadesini kullandı. Gelecek 50 yıl içinde, ABD-Japon ilişkilerinin daha da gelişeceğini belirten Obama, ABD, Çin ve Japonya'nın dünyanın en büyük üç ekonomisi olduğunu, bu yüzden de, üç ülkenin güvenliğin ve refahın korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini vurguladı. Japonya ve Çin'in anlaşmazlıklarını çözerken, "uluslararası yasa ve kurallara" sadık kalmaları gerektiğinin altını çizen Obama, "Çünkü 'uluslararası yasa ve kurallar' dengenin korunması için önemlidir" dedi.