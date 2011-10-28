-Obama anlaşmadan memnun WASHINGTON (A.A) - 27.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, AB liderlerinin Avro Bölgesindeki borç krizinin aşılması konusunda uzlaşıya varmalarını memnuniyetle karşılayarak, ''AB'nin, krizin çözümü için kritik bir temel attığını'' belirtti. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, ''AB'nin aldığı, Avro Bölgesindeki krize kapsamlı çözüm için kritik bir temel atan önemli kararlardan memnuniyet duyuyoruz'' ifadesini kullandı. Planın tam biçimde geliştirilmesi ve hızlıca hayata geçirilmesini beklediklerini belirten, şunları kaydetti: ''Küresel toparlanmayı sürdürülebilir kılmak ve insanlarımızın tekrar iş sahibi olmalarını sağlamak için birlikte çalışırken, AB ve Avrupalı müttefiklerimizi krizle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz''.