Obama, Ankara büyükelçisini atadı

T24

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın aylardır atanma kararları Senato'da bekleyen Francis Ricciardone'yi Ankara'ya, Matt Bryza'yı da Azerbaycan'a atadığı bildirildi.Ricciardone'nin Ankara'ya atanması uzunca bir süredir Yahudi lobileri tarafından engelleniyordu. Avrasya diplomasisi konusunda oldukça deneyimli olan Bryza da eşi Türk olduğu için Ermeni lobilerinin karşı çıkması nedeniyle Senato'dan onay alamıyordu.Obama'nın doğrudan atama yaptığı diğer iki ülke ise Suriye ve Çek Cumhuriyeti oldu.ABD'de büyükelçi atamaları, Başkan'ın aday göstermesi ve bu isimlerin Senato tarafından onaylanması ise yapılabiliyor.Ancak Senato çalışmalarına ara verdiğinde Başkan doğrudan büyükelçi ataması yapabiliyor. ABD'de 2 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından Kongre, geçen hafta Ocak'a kadar çalışmalarına ara verdi.ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, 27 Haziran'da Bağdat Büyükelçiliği’ne atandı. Jeffrey'nin Ankara'daki görev süresi 31 Temmuz'da doldu.Obama da Jeffrey'nin yerine Ricciardone'yi aday gösterdi. Ancak Senato'da başta Yahudi lobisi olmak üzere Washington'daki etkin bazı siyasi gruplar Ricciardone'nin görev yaptığı ülkelerde hükümetlere fazla yakın durduğu gerekçesiyle Ankara'ya atanmasına engel oluyordu.Böylelikle, Obama'nın yaptığı bu doğrudan atamayla, 6 ay sonra ABD Ankara büyükelçisine kavuşmuş oldu.