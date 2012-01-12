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Dünya

Obama, Angelina Jolie ve Brad Pitt ile görüştü WASHINGTON (A.A) 

12 Ocak 2012 11:33

-Obama, Angelina Jolie ve Brad Pitt ile görüştü WASHINGTON (A.A) - 12.01.2012 - ABD Başkanı Barack Obama, Oval ofiste Amerikalı oyuncular Angelina Jolie ve Brad Pitt'i kabul etti. Beyaz Saray sözcüsü Jamie Smith'in verdiği bilgiye göre Başkan Obama, Jolie'nin kadına karşı şiddet konusundaki çalışmaları hakkında konuştu. Jolie'nin yönetmenliğini yaptığı Bosna savaşıyla ilgili "In the Land of Blood and Honey" (Kan ve Bal Ülkesinde) adlı filmin prömiyeri Salı günü Washington soykırım müzesinde yapılmıştı.

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