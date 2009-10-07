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Dünya

Obama altını 1800 TL'ye alıcı buldu

Obama’nın Türkiye’yi ziyareti anısına bastırılan altın, internetteki bir alışveriş sitesinde bin 800 TL’ye alıcı buldu.

07 Ekim 2009 03:00

ABD Başkanı Barack Obama’nın geçen Nisan ayında Türkiye’yi ziyareti anısına bastırılan altın 200 TL, internetteki bir alışveriş sitesinde bin 800 TL’ye alıcı buldu.

Ebay alışveriş sitesinde kayıtlı “İstanbul Market Jewellery and Coins” isimli sanal dükkan tarafından satışa sunulan altın para için yapılan açık artırmaya toplam 11 kişi katıldı.
Açık artırma sonunda parayı kazanan kişi, yaklaşık 1800 TL ödeyerek, üzerinde Obama’nın resmi bulunan altın parayı aldı. İnternet sitesinin kuralları gereği alıcının ismi açıklanmazken, paranın yeni sahibi merak uyandırdı.  Milliyet gazetesinin haberine göre, altın paranın fotoğraflarının da bulunduğu satış sayfasında, paranın 36,08 gram ağırlığında olduğu belirtildi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Obama’nın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin anısına bin adet altın ve üç bin adet gümüş hatıra parası bastırmıştı.

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