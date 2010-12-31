-OBAMA AİLESİNİN NOEL TATİLİ 1,5 MİLYON DOLAR ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama ve ailesinin Noel ve yılbaşı dolayısıyla Havai'de yaptıkları tatil 1,5 milyon dolara (yaklaşık 2 milyon 355 bin TL) mal oluyor. Telegraph gazetesinde çıkan habere göre, bu rakama, Obama'nın eşi Michelle'in daha önce gelmesinden kaynaklanan 63 bin dolarlık yol masrafı, gizli servis ajanları ve deniz komandolarının konaklaması da dahil. Gazetenin Havai muhabirinin hesaplamalarında, bunlara ilaveten Beyaz Saray personelinin otel masrafının 134 bin 400, yerel polis memurlarının fazla mesai ücretlerinin 250 bin, başkanlık konvoyuna eşlik eden ambulansın da 10 bin dolar tuttuğu belirtildi. Sadece Başkan'ın başkanlık uçağı Air Force One'la yaptığı seyahat ve tatil masrafının da 1 milyon doların üstünde olduğu hesaplandı. Bu hesaplamalara Beyaz Saray personelinin araç kiralaması ve gizli servis ajanlarının seyahatlerininse dahil olmadığı, bu giderlerin de hesaplanması halinde toplam rakamın 1,5 milyon doların üstüne çıkabileceği kaydedildi. Gazete, Obama'nın, günlüğü 3500 dolar olan "Kış Beyaz Sarayı" olarak adlandırılan lüks villa yerine bir askeri üste kalarak bu masrafı aşağı çekebileceği yorumunu yaparken, villanın kirasını Obama'nın kendisinin ödediği belirtildi. Beyaz Saray, Obama'nın tatillerinin eski başkanların tatillerinden daha farklı olmadığını bildiriyor.