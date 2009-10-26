Obama ailesinin fotoğrafları yayımlanmayacak

Beyaz Saray'ın Baş Foto Muhabiri Pete Souza, yönetimin, ABD Başkanı Barack Obama'nın küçük kızları Sasha ve Malia'nın fotoğraflarının uluslararası ajanslar ile diğer basında yayımlanmaması kararı aldığını söyledi.

New York'taki PDN Photo Fuarı'nda düzenlenen Beyaz Saray Foto Muhabirleri seminerine katılan Souza, "Çocuklar henüz çok küçükler. Aile ve yönetim çocuklar büyüyene kadar fotoğraflarının dışarıya servis edilmemesini istedi. Çok çok sınırlı sayıda fotoğrafı zaman zaman vereceğiz, ancak yayına vermede kural olarak aileden birisinin fotoğrafta yer alması şartı olacak" dedi.

Souza, konuşmasında, Obama yönetimiyle ilgili merak edilen pek çok perde arkası detaya değindi. Beyaz Saray'da ilk olarak Başkan Ronald Reagan ile 1980'li yıllarda çalışan, Reagan dönemi sonrası Washington'dan ayrılan ve uzun bir aradan sonra Obama ile Beyaz Saray'a bu kez baş foto muhabiri unvanı ile dönen Souza, ABD yönetiminin merkez binasında içeride istediği gibi dolaşma hakkına sahip 2-3 kişiden biri olduğunu söyledi.

Başkan Obama'nın, kızları için Beyaz Saray'a köpek alacağını açıklamasından sonra, tüm fotoğrafçılar gibi bunun "siyah" renkli bir köpek olmamasını dilediklerini vurgulayan Souza, "Ancak umduğumuz olmadı. Altı aylık Portekiz cinsi olan Bo (köpeğin adı) koyu siyah renkte. Çok siyah olduğu için iyi fotoğraf çekmekte ciddi zorluk çekiyoruz. Işık ortamı nedeniyle zorlanıyoruz" dedi.

Obama'nın sırtı dönükken de çok kolay seçilebilen bir kişi olduğunu, bu yüzden sırtı dönük olduğunda da fotoğrafını çekmeyi sıklıkla tercih ettiklerini ifade eden Beyaz Saray Baş Foto Muhabiri, önceki Başkan George Bush ile Obama'nın fotoğraflarının birbirinden birçok farklılıklar içerdiğini, Bush'un fotoğraflarına bakıldığında Cumhuriyetçi Parti'nin "temiz ve ciddi" imajının görüldüğünü, Obama'nın ise "daha rahat ve her ortamda fotoğrafının çekilmesine ve kullanılmasına izin veren'' bir lider olduğunu vurguladı. Souza, "Bir gün ayakları masanın üzerinde, bir başka gün şınav çeken, eşini öpen veya uyuyan bir ABD Başkanı'nın fotoğraflarını gazetelerde görebiliyorsunuz. Bush'un foto muhabirliğini yapan Eric Draper da çok iyi bir foto muhabiri, ancak fotoğraflara bakın, hep kravatlı, ceketli, ciddi ve şık başkan ve çevresindeki insanlar topluluğu" diye konuştu.