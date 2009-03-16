Obama, AIG'ye 'dur' dedi

Ne güzel batırdınız ikramiyesi

Küçük işletmelere yardım paketi

ABD hükümetinin kurtarma paketinden bugüne dek 173 milyar dolar alan AIG Başkanı Edward Liddy, ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner'a yazdığı mektupta, şirketin finansal sıkıntıya girmeden önce geçen yıl prim anlaşması yaptığını, bu nedenle 2008 yılı prim ödemelerini yasal olarak yapması gerektiğini ifade etmişti.Buna göre, çalışanlara 165 milyon dolar prim ödemesi yapılması gerekiyor.Obama, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, ihmal ve açgözlülükten dolayı AIG'nin kendini mali sıkıntı içinde bulduğunu söyledi.Bu koşullar altında prim ödemelerini anlamanın mümkün olmadığını ifade eden Obama, "Şirketi batmaktan kurtaran vergi verenlere bu durumu nasıl açıklayacaklar" sorunu yöneltti. Obama, Geithner'in, yasal her yolu deneyerek bu ödemeleri engellemek için çalıştığını belirterek, Geithner'in yeni üst yönetici Edward Liddy ile bu sorunu çözmek için çalıştığını hatırlattı, ancak prim ödemesi yapılması için anlaşmaların geçen yıl imzalandığını bildirdi.Obama, prim ödemeleri konusundaki durumun, mali düzenleyici sistemin topyekun reforma ihtiyaç duyduğunu gözler önüne serdiğini kaydetti.Öte yandan Obama, 730 milyon dolar tutarındaki küçük işletmeler paketiyle kredi masraflarını düşüreceklerini ve Küçük İşletmeler İdaresi'ndeki borçlara güvence oranını yüzde 90'a yükselteceklerini dile getirdi.Küçük işletmeler, ABD'de çalışanların yüzde 70'ini istihdam ediyor. Obama ve Geither, ayrıca, hükümetten yardım alan 21 büyük bankanın, her ay küçük işletmelere ne kadar borç verdiklerine dair bir rapor yayımlayacaklarını açıkladı. Obama yönetimi, hükümetten yardım almayan bankalardan da küçük işletmelere kredi olanaklarını artırmak için çaba göstermelerini istedi.