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Dünya

OBAMA, AHMEDİNEJAD'IN YORUMUNU KINADI WASHINGTON (A.A)

24 Eylül 2010 22:47

-OBAMA, AHMEDİNEJAD'IN YORUMUNU KINADI WASHINGTON (A.A) - 24.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, 11 Eylül 2001'deki saldırıların "Amerikan komplosu" olduğu yönündeki sözlerini şiddetle kınadı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, Obama, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Farsça servisine verdiği demeçte, Ahmedinej'ın yorumunu "saldırganca", "nefret dolu", "affedilemez" olarak niteledi. İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 11 Eylül 2001'deki saldırıların "Amerikan komplosu" olduğunu ifade ederek, dünyada birçok kişinin de "İsrail'in kurtuluşunu sağlamak için 11 Eylül saldırılarından ABD'nin sorumluluğu olduğu tahmininde bulunduğunu" söylemişti. Ahmedinejad'ın bu ifadeleri üzerine ABD'li ve Batılı heyetler genel kurul salonunu terk etmişti.

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