Obama: Afganistan'dan çekilmiyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, gözden geçirdiği Afganistan stratejisinin, bu ülkeden çekilmelerine ya da asker sayılarını azaltmalarına yönelik olmadığını söyledi.



BBC'nin haberine göre Barack Obama, yeni Afganistan stratejisine yönelik olarak alacağı kararın, herkesi tatmin etmeyeceğini belirtti.



Obama bu açıklamaları, stratejiyi tartıştığı Kongre'nin önde gelen üyelerine yaptı. ABD Başkanı bu aşamada Afganistan'daki asker sayılarını artıracağını söylemedi.



Barack Obama'yla görüşenlerden Demokrat senatör Harry Reid, iki partiden kongre üyelerinin de başkana, alacağı kararı destekleyeceklerini söylediğini belirtti.



Ancak Cumhuriyetçi senatör Mitch McConnell, desteklerinin, başkanın generallerinin tavsiyesine uymasına bağlı olduğunun altını çizdi.



40 bin asker daha



Afganistan'daki NATO güçlerinin Amerikalı komutanı General Stanley McChrystal, bu ülkeye 40 bin Amerikan askeri daha gönderilmesini istemişti.



Stanley McChrystal, belirsizliğin Amerika'nın düşmanlarını cesaretlendirdiğini söylemişti.



Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Robert Gates ise Afganistan politikalarıyla ilgili olarak kendilerine tavsiyede bulunanların, içtenlikle dile getirdikleri görüşlerini kamuoyundan gizlemelerinin zorunlu olduğunu belirtmişti.



Gates'in sözleri ülkesinde, Afganistan'daki NATO güçlerinin komutanı General Stanley Mcrystal'a yönelik sert bir eleştiri olarak yorumlanmıştı.



'Afganistan stratejisinin netleşmemesi partiyi bölüyor'



Washington'daki muhabirimiz Mike Mardell ise Afganistan'ın stratejisinin gözden geçirilme sürecinin uzamasının, Barack Obama'nın mensubu olduğu Demokrat Parti'yi dahi böldüğünü söylüyor.



Mike Mardell, Demokrat Parti mensubu çok sayıda siyasetçinin, ufakta ışığın görülmediği Afganistan'a daha fazla asker gönderilip kaynak aktarılmasına şüpheyle baktığını vurguluyor.



Afganistan'da mevcut koşullarda 2009 yılı sonunda 68 bin Amerikan askeri olacak.



