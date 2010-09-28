-OBAMA: AFGANİSTAN'DAKİ SAVAŞ DAHA ZOR WASHINGTON (A.A) - 28.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan'daki savaşın Irak'taki savaştan daha zor olduğunu, ancak bölgedeki birliklerin güçlendirilmesine yönelik stratejisinin ''şimdilik'' başarısızlığa uğramadığını söyledi. Obama, Rolling Stones dergisine verdiği mülakatta, Afganistan'daki durumun iyileşmesi için sarf edilen çabaların yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladığını belirterek, ''Bu çok zor bir iş, bir yıl önce de zordu biliyorum, bir yıl sonra da zor olacağımı biliyorum''' dedi. ABD Başkanı, ''Kandahar etrafında güvenli bölge yaratarak ilerlemeler kaydettik, ancak Kandahar'ın Musul gibi Felluce gibi güvenli kentler olmadığına şüphe şok'' ifadesini kullandı. Bu dergiye verdiği mülakatın ardından istifa etmek durumunda kalan General Stanley McChrystal'in gidişiyle ilgili olarak da bu olayın kendisini ''sıktığını'' ifade eden Obama, ''Ancak 100 bin genç kadın ve erkeğin yaşamını emanet ettiğim birinin örnek bir davranışı olmalı'' diye konuştu.