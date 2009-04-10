Obama, Afganistan'da savaşacak Mehmetçik istiyor

Afganistan’da üniforma krizi!

Obama’nın isteği çok mantıklı



24 Nisan’da bir açıklama olabilir

AKP, İslamcı yola götürüyor

HAMAS ve Sudan örneği

Türk-Amerikan Konseyi’nin (ATC) Başkanı James Holmes, ABD Başkanı Barack Obama’nın ’kuvvetli’ tercihinin, Afganistan’da 800-1000 kadar yeni Türk muharip asker olduğunu söyledi.Hürriyet’e konuşan Holmes, "Buna eminim. Bu, Obama’nın çok açık bir tercihidir" dedi. Afganistan-Pakistan konusunun Washington için Irak’tan da önemli olduğuna özellikle işaret eden Holmes, Türkiye’nin Afganistan’da bugüne dek yaptıklarının, tecrübelerinin ve Pakistan üzerindeki mevcut nüfuzunun ABD başkentinde değer ve takdir topladığını belirtti. Holmes, "Başkan Obama, o bölgede de Türkiye ile ortaklık içinde olmak istiyor" diye konuştu.Eski bir büyükelçi olan Holmes, Obama’nın, Türk muharip askerlerini Afganistan’da görmeyi tercih ettiğini kaydetti ve şöyle konuştu:"Ya Hillary Clinton ile ya da Başkan Obama ile bu konu mutlaka gündeme geldi. Aksi sürpriz olur. Türkiye’nin Afganistan’da iyi deneyimi var. Anladığıma göre, Türkler buna hazır olmadıklarını ifade ettiler. Asker ve polislerin eğitimi ve diğer alanlarda katkıda bulunabilirler. Avrupa ülkeleri de benzer şekilde. Ancak, Başkan Obama’nın tercihi 800-1000 Türk muharip askerdir. Paylaşılan risk ve sorumluluklar da dikkate alındığında ABD’nin Avrupa’dan muharip asker istemesi mantıklıdır."ABD Başkanı’nın 24 Nisan’da Türkiye’yi rahatsız edecek herhangi bir açıklamada bulunmayacağını öne süren Holmes, "Türkiye ile ilişkilere yatırım yaptı, 3 hafta sonra bunu baltalar mı?" dedi. ABD Yönetimi’nin Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmaya odaklandığını belirten Holmes, Türkiye’nin yakında sınırı açmasının da iyi olacağını, Ankara’nın normalleşmeye ilişkin ciddiyetinin görüleceğini kaydetti. Holmes, 24 Nisan Ermenileri Anma Günü’nde Obama’nın açıklama yapmamasının bile olasılık dahilinde bulunduğunu söyledi. Holmes, "Bu farklı bir Başkan, geleneklere uymayabiliyor" dedi.Holmes, mayıs sonunda yapılacak yıllık ATC toplantılarının ana konuşmacısının ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton olacağını ve Türkiye’den de bakanlar dahil sivil ve askeri önemli yetkililerin toplantılara katılacağını söyledi.Washington’daki "Türkiye, Batı’dan uzaklaşıyor" değerlendirmelerine bir yenisi eklendi. Cumhuriyetçi Parti’ye yakın Heritage Vakfı’nın yayınladığı raporda, "Bugün, AKP’nin Türkiye’yi Batı ve ABD yanlısı rotasından daha İslamcı bir yola götürdüğü görülüyor" denildi.Raporda, NATO’ya Genel Sekreter seçimi konusunda yaşanan anlaşmazlık sırasında, Türkiye’nin Müslüman dünya adına konuştuğunu iddia ettiği ve bu tutumuyla da "Türkiye’nin yönü" sorusunun gündeme taşındığı belirtildi. Türkiye’de AKP yanlısı medya ile siyasilerin, Yahudi düşmanlığını ve İsrail aleytarlığını körüklediği vurgulandı. Raporda, Türkiye’nin laik elitlerinin ülkenin gittiği yönden kaygı duyduğu ve AKP’nin Müslüman Kardeşler’e yakın türden bir İslamcı gündemi bulunduğunu öne sürdükleri yer aldı.Owen Graham ve Ariel Cohen’in yazdığı raporda, AKP’nin oy kaybının, AB üyesi liberal Türkiye vaadinden sapmasından kaynakladığı, partinin giderek artan şekilde muhalif görüşlere hoşgörüsüz olduğu kaydedildi. HAMAS lideri Halid Meşal ile İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in Türkiye’de ağırlanmaları hatırlatıldı. İran ilişkisinin coğrafyayla açıkladığını, ancak HAMAS ve Sudan’ın İslami dayanışma ve Batı karşıtlığını açıkladığı savunuldu.