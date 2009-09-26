Obama: Afganistan'da mucize çözüm yok

ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan'da mucize çözüm olmadığını söyledi.



Pittsburg'daki G20 zirvesine katılan Obama, buradaki konuşmasında, Afganistan'daki savaş nedeniyle cesaretleri kırılan Amerikalıları ve diğerlerini anladığını söyledi ve 'Kolay değil. Hatta bazen insanlardan çok zor sorular gelmesini bekliyorum. Şimdi de tam olarak yaptığım bu, yani gerçekten zor sorular soruyorum, biliyorsunuz ki mucize çözümler yok' ifadesini kullandı.



Ülkedeki durumu inceleyenlerin, bunun çok zor ve karmaşık olduğunu göreceğini düşündüğünü belirten Obama, 'Ama benim görevim mümkün olan en iyi çözümlere ulaştığımdan emin olmak, özellikle de bölgeye takviye birlik göndermeden önce' diye konuştu.