-OBAMA AFGANİSTAN'DA KALICI ORTAKLIK İSTİYOR LİZBON (A.A) - 19.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, şu anda uluslararası birliklerin sağladığı güvenliğin sorumluluğunu 2014'te Afgan ordusuna devrettikten sonra, Afganlıları kendi başlarına bırakmayacaklarını belirtti. Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen NATO zirvesi dolayısıyla Publico gazetesine demeç veren Obama, Afganları ülkelerinin genelinde kendi güvenliklerini sağlama sorumluluğunu almaya götürecek geçiş sürecini başlatacak biçimde bir yaklaşım elde etmeye çalışacaklarını ifade etti. Obama, bu yaklaşımın zirvede, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin bu sürecin 2014'te tamamlanmasına yönelik talebiyle de harmanlanacağını kaydetti. ABD Başkanı Obama, her ne kadar birliklerin azaltılması ve söz konusu geçiş gelecek temmuzda başlayacak olsa da NATO'nun ve ABD'nin Afganları kendi başlarına bırakmayacak şekilde kalıcı bir ortaklık oluşturmak istediğini bildirdi.