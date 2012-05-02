Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Afganistan'da 'başladıkları işi bitirme' sözü verdi.

20-21 Mayıs'ta Chicago'da yapılacak NATO zirvesinde gelecek yıldan itibaren ülkede güvenlik alanında sorumluluğun Afgan güçlerine devredilmesi planlarının ele alınacağını söyleyen Obama, "Amerikalıları ulusal güvenliğimizin gerektirdiğinden bir gün bile fazla, risk altında tutmayacağım. Ama Afganistan'da başladığımız işi bitirmek, bu savaşa sorumlu bir şekilde son vermek zorundayız" dedi.

Obama şöyle devam etti:

"Artık Amerika'yı yenileme zamanı. 10 yılı aşkın bir süre karanlık savaş bulutlarının gölgesinde yaşadık. Ama burada; Afganistan'da şafağın hemen öncesindeki karanlıkta ufukta yeni bir günün ışıklarını görebiliyoruz. Irak savaşı bitti. Risk altındaki askerlerin sayısı yarı yarıya azaldı. Şimdi daha fazlası evlerine dönüyor. El Kaide ile hesaplaşırken Afganistan'daki görevimizi bitirme konusunda net bir hedefimiz var."

Afganistan'da 88 bin Amerikan askeri var. Bu askerlerden 23 bini bu yaza kadar ülkelerine dönecek. 2014 sonuna kadar da tüm ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'ı terk etmesi planlanıyor.

Taliban'la müzakere

Amerikan Başkanı konuşmasında Taliban'la müzakereler yoluyla uzlaşmaya varılması olasılığından da söz etti ve militanların "El Kaide ile bağlarını kesmesi ve barış yolunu takip etmeleri halinde" uzlaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Obama bu konuşmadan önce Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile Afgan güçlerinin eğitimi, terörle mücadele operasyonlarına destek ve Afganistan hükümetinin yolsuzlukla savaş ve şeffaf yönetime ilişkin taahhütlerini kayda geçiren bir anlaşma imzaladı.

Barack Obama'nın konuşmasından birkaç saat sonra başkent Kabil'de şiddetli bir patlama meydana geldi.

Polis yetkilileri iki militanın intihar saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ancak ölü ya da yaralı sayısı konusunda bilgi verilmedi. (BBC Türkçe)