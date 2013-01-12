Obama Afganistan takviminde değişiklik yaptı

ABD Başkanı Barack Obama ile Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin görüşmesi sonrasında ABD ordusunun Afganistan takviminde değişiklik yapıldı. Yetki planlanandan daha önce Afgan güçlerine geçecek.



ABD Başkanı Barack Obama, 2013 baharından itibaren koalisyon güçlerinin Afganistan'daki misyonunun eğitim, danışmanlık ve yardımlar şeklinde olacağını söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'yle, Beyaz Saray'da görüştü. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Obama, 2014 yılının sonunda ülkenin tamamının güvenliğinden Afganistan güçlerinin sorumlu olacağını belirterek, gelecek yılın sonunda Afganistan'daki savaşın sorumlu bir şekilde sona ereceğini söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama, bu yılın bahar aylarından itibaren de koalisyon güçlerinin Afganistan'daki misyonunun ''destekleyiciyi role'' dönüşeceğini belirtti.

Obama, ABD askerlerinin ihtiyaç olduğunda Afgan askerlerle birlikte savaşacağını ama bahar ayından itibaren yeni görevinin Afgan ordusuna eğitim ve danışmanlık ile yardımlar şeklinde olacağını dile getirdi. Obama, bu bahardan itibaren Afganların ülke genelinde liderliği üstleneceğini de ifade etti.



2014'ten sonra iki amaç



2014 yılından sonra da Afganistan'ın egemenliğine saygı çerçevesinde iki amaçlarının olacağına değinen Obama, bunlardan birini Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve asistanlık desteği, ikincisini ise El-Kaide'ye karşı terörle mücadeleyi sürdürme olarak tanımladı.

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısıyla ilgili kararın ABD hükümetine ait olduğunu söyledi.

Karzai, "Bugün yaptığımız gibi, bu konuların çözülmesiyle, Afgan halkının önüne çıkıp, Afgan egemenliğinden ve Afgan yasalarından taviz verilmeyecek şekilde, Afganistan'daki ABD askerleri için dokunulmazlığı savunabilirim'' dedi.