Obama, Afganistan stratejisini açıklıyor

T24 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, bu akşam Afganistan'daki savaşta belirlediği yeni stratejiyle ilgili açıklamalar yapmaya hazırlanıyor.



BBC Türkçe'nin haberine göre Obama'nın, Afganistan'a en az 30 bin takviye asker gönderileceğini açıklaması bekleniyor.



Barack Obama, yaklaşık üç ay süren ön hazırlık sonucu oluşturduğu yeni stratejiyi New York West Point Askeri Akademisi'nde yapacağı konuşmayla açıklayacak.



Amerika Birleşik Devletleri'nin halihazırda, Afganistan'da 68 bin civarında askeri bulunuyor.



Ülkedeki toplam yabancı asker sayısı ise 100 binin üzerinde.



Obama'nın konuşmasında ülkesinin neden hala Afganistan'da olduğuna ve savaşın ne zaman sona erebileceğine de değinmesi bekleniyor.



Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Barack Obama, konuşması öncesinde, Batılı müttefiklerinin yanısıra, Çin ve Rusya liderlerini de arayarak, yeni stratejiye ilişkin bilgi verdi.



NATO'dan 10 bin takviye asker



İngiltere Başbakanı Brown, dün yaptığı açıklamada, Afganistan'a 500 asker daha göndererek, bu ülkedeki askerlerin toplam sayısını, özel kuvvetlerle birlikte 10'binin üzerine çıkaracaklarını söylemişti.



Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, Obama'nın, bölgedeki durumun herkes için ortak bir tehdit oluşturduğu ve alınacak önlemlerin de bu çerçevede olması gerektiği için dünya liderleriyle görüşmeler yaptığını bildirdi.



Savunma Bakanlığı yetkilileri, NATO üyesi ülkelerin de 10 bin ek asker göndermeleri beklentisinde olduklarını, böylece ülkeye sevkedilecek ek asker sayısının 40 bini bulmasının hedeflendiğini belirtiyor.



Fransa'dan 1500 asker talebi



Fransa Savunma Bakanı Herve Morin, Amerikalıların Afganistan için daha çok Avrupalı birlik istediğini açıkladı.



Morin, geçen hafta ABD Savunma Bakanı Robert Gates ile telefon görüşmesi yaptığını belirttiği açıklamasında, ABD'nin daha çok birlik istediği yönündeki haberleri doğruladı.



Bununla birlikte, Le Monde gazetesinin ABD'nin Fransa'dan bin 500 takviye asker istediği haberini yorumlamayı reddeden Morin, "Eğer ek bir çaba gerekiyorsa, sarf edilecek anlamlı tek çaba Afgan ordusu ve polisinin eğitilmesidir" demekle yetindi.



Afganistan'daki duruma yanıtın sadece askeri olamayacağını da vurgulayan Morin, Afganistan'ın kalkınması, kurumların tesisi ve hükümetin iyileştirilmesinin önemine işaret etti ve "Bizim için Afgan kurumlarının tesisi çıkışın anahtarıdır ve Fransa eğer bir çaba harcayacaksa bu, bu zihniyetle olacaktır" diye konuştu.



Le Monde gazetesi, ABD'nin Fransa'dan Afganistan'a bin 500 asker daha göndermesini istediğini ileri sürmüş, diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ile geçen perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde bu yönde istekte bulunduğu bildirilmişti.



Afganistan'da 3 bin 300 askeri bulunan Fransa, bu sayıyı artırmak istemediğini açıklamıştı.



Bu arada bir Amerikalı yetkili de, ABD'nin Fransa dahil Afganistan'daki ortaklarından daha çok çaba umduğunu yineledi.



Adının açıklanmasını istemeyen bu yetkili, "ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın asker sayısına ilişkin belirgin bir talepte bulunduğunu sanmıyorum, ama elbette ülkelerin çabalarını artırma kapasitesinde olmasını umuyordur" dedi.