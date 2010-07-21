Obama: Afganistan Konferansı büyük bir adım

T24- ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan Konferansı'nda alınan kararları övdü. Washington'da temaslarda bulunan İngiltere Başbakanı David Cameron ile ortak basın toplantısı düzenleyen Obama, konferansı “büyük bir adım” olarak niteledi.





Obama, ABD'nin Afganistan'da izlediği stratejinin doğru olduğunu kaydetti. Cameron da Afganistan Konferansı'nı “gerçek ilerleme” olarak tanımladı. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle toplantıyı “önemli bir dönüm noktası” sözleriyle değerlendirdi.





Konferansta, 2014'ten itibaren ülkede güvenliğin Afgan güçleri tarafından sağlanması kararlaştırılmış, ancak yabancı askerlerin çekilmesi takvime bağlanmamıştı.