T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama afet bölgesi Moore kasabasını ziyaret etti

ABD Başkanı Obama, hortum afetinin vurduğu Oklahoma'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu

27 Mayıs 2013 13:59

ABD Başkanı Barack Obama'nın, 24 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin evin hasar gördüğü afet bölgesindeki ilk durağı, Moore kasabasında hortumun yerlebir ettiği ve 7 çocuğun yaşamını yitirdiği Plaza Towers ilkokulu oldu.

Beraberinde Oklahoma Valisi Mary Fallin ve Federal Acil Durum İdaresi (FEMA) Başkanı Craig Fugate ile okulun enkazının bulunduğu, yıkıntıları içerisindeki mahalleyi gezen ve son derece hüzünlü olduğu gözlenen Obama'ya, etrafta toplanan yerel halkın da yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Üst düzey güvenlik önlemleri alınan bölgede Obama, afetten etkilenen aileleri ve felakete ilk yanıt veren kurtarma görevlileri ve çeşitli kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin defterleri, giysileri, 2012 yıllığı gibi eşyaların görülebildiği okul enkazını incelemesi sırasında konuşma yapan Obama, "Bir resim bin kelimeye bedeldir" diyerek, afetten kurtulanlara, ABD hükümetinin her şekilde onların arkasında olacağını vurguladı. Tüm ABD halkı adına konuştuğunu ve bu bağlamda sadece bir "elçi" olduğunu ifade eden Obama, "Her yerde, Amerikalı dostlarınız sizin için dua ediyor, sizleri düşünüyor ve yardım etmek istiyor. Dolayısıyla bugün ben burada sadece bir elçiyim. Buradaki herkes bilsin ki yanlız değilsiniz, arkanızda dostlarınız var" dedi.

Obama, afetin yol açtığı zararı 'idrak edilmesi güç' olarak niteleyerek, kalplerinin, sevdiklerini kaybedenler de dahil felaketten etkilenenlerle olduğunu belirtti. Afetle başa çıkma ve arama kurtarma faaliyetlerinde, afetten zarar görenlere destek sağlamada "kahramanca" çabalar sergileyen herkese tek tek teşekkür eden Obama, Oklahomalıları, "güçlü karaktere sahip güçlü bir topluluk" şeklinde tanımlayarak, "Yeniden toparlanacaklarına dair kuşkum yok. Şunu biliyoruz ki Moore, bu trajediden eskisinden de daha güçlü şekilde çıkacak" ifadesini kullandı. Ancak yeniden inşa çalışmalarının uzun süreceğini ve bu yolda federal hükümet olarak bölgeye uzun vadeli her türlü desteği sağlayacaklarını bildiren Obama, Amerikalıları da Oklahoma'ya yardım eli uzatmaya çağırdı.

ETİKETLER

barack obamaafetmooreziyaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24