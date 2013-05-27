Obama afet bölgesi Moore kasabasını ziyaret etti

ABD Başkanı Barack Obama'nın, 24 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin evin hasar gördüğü afet bölgesindeki ilk durağı, Moore kasabasında hortumun yerlebir ettiği ve 7 çocuğun yaşamını yitirdiği Plaza Towers ilkokulu oldu.

Beraberinde Oklahoma Valisi Mary Fallin ve Federal Acil Durum İdaresi (FEMA) Başkanı Craig Fugate ile okulun enkazının bulunduğu, yıkıntıları içerisindeki mahalleyi gezen ve son derece hüzünlü olduğu gözlenen Obama'ya, etrafta toplanan yerel halkın da yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Üst düzey güvenlik önlemleri alınan bölgede Obama, afetten etkilenen aileleri ve felakete ilk yanıt veren kurtarma görevlileri ve çeşitli kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin defterleri, giysileri, 2012 yıllığı gibi eşyaların görülebildiği okul enkazını incelemesi sırasında konuşma yapan Obama, "Bir resim bin kelimeye bedeldir" diyerek, afetten kurtulanlara, ABD hükümetinin her şekilde onların arkasında olacağını vurguladı. Tüm ABD halkı adına konuştuğunu ve bu bağlamda sadece bir "elçi" olduğunu ifade eden Obama, "Her yerde, Amerikalı dostlarınız sizin için dua ediyor, sizleri düşünüyor ve yardım etmek istiyor. Dolayısıyla bugün ben burada sadece bir elçiyim. Buradaki herkes bilsin ki yanlız değilsiniz, arkanızda dostlarınız var" dedi.

Obama, afetin yol açtığı zararı 'idrak edilmesi güç' olarak niteleyerek, kalplerinin, sevdiklerini kaybedenler de dahil felaketten etkilenenlerle olduğunu belirtti. Afetle başa çıkma ve arama kurtarma faaliyetlerinde, afetten zarar görenlere destek sağlamada "kahramanca" çabalar sergileyen herkese tek tek teşekkür eden Obama, Oklahomalıları, "güçlü karaktere sahip güçlü bir topluluk" şeklinde tanımlayarak, "Yeniden toparlanacaklarına dair kuşkum yok. Şunu biliyoruz ki Moore, bu trajediden eskisinden de daha güçlü şekilde çıkacak" ifadesini kullandı. Ancak yeniden inşa çalışmalarının uzun süreceğini ve bu yolda federal hükümet olarak bölgeye uzun vadeli her türlü desteği sağlayacaklarını bildiren Obama, Amerikalıları da Oklahoma'ya yardım eli uzatmaya çağırdı.