-Obama, adayları açıkladı HONOLULU (A.A) - 27.12.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan Merkez Bankası yönetim kurulu üyeliğine 2 ismi aday gösterdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Harvard'da ekonomi profesörü olan Jeremy Stein ve eski özel sermaye yöneticisi Jerome Powell, Amerikan Merkez Bankası yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmiştir'' denildi. Açıklamada, ailesiyle Hawaii'de tatilde olan Obama'nın ''Bu kişilere ekonomimiz için bu önemli zamanda ülkelerine hizmet etmeyi kabul ettikleri için minnettarım'' dediği de yer aldı.