Obama açıkladı; WikiLeaks kurucusu Assange’ın tweetleri Manning’in cezasını hafifletilmesinde etkili oldu mu?

ABD Başkanı Barack Obama, görevi Donald Trump’a devretmeden önce yaptığı son basın toplantısında dünyanın Rusya’yla ‘yapıcı’ ilişkiler kurmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Rusya’ya yönelik yaptırımların, Moskova’nın ‘Ukrayna’nın işlerine karışmayı bırakması’ hakinde kaldırılacağını ifade eden Obama, “Rusya, Ukrayna topraklarını işgal etmeye ve içişlerine karışmaya, aynı zamanda da temel uluslararası yasaları ihlal eden isyancıları desteklemeye devam ediyor” dedi. ABD Başkanı, “Ruslara söylediğim şu ki, bunu yapmayı bıraktığınız anda yaptırımlar kaldırılacak” diye konuştu.

Beyaz Saray’ı cuma günü devralacak yeni yönetimin yapıcı görüşmeler gerçekleştirmesi halinde nükleer anlaşmalarda ilerleme sağlanabileceğini belirten Obama, “Eğer seçilmiş başkan Trump konuşmaları ciddi bir yönde ilerletmeyi başarırsa, bunun iki ülkeye de ellerindeki stoğu azaltmak için imkan sağlayacağını düşüyorum” ifadelerini kullandı.



Gizli askeri bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle tutuklu bulunan eski asker Chelsea Manning’in cezasını hafifletilmesiyle ilgili de konuşan Obama, WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın tweet’lerinin karar alımı sürecinde etkili olmadığını kaydetti. Manning’in serbest bırakılması halinde teslim olmaya hazır olduğunu ifade eden WikiLeaks kurucusunun açıklamalarının dikkate alınmadığını belirten Obama, “Bay Assange’ın tweet’lerine dikkat etmiyorum, o sebepten de bu konuda karar alırken etkili olmadılar” dedi.

Manning’n yargılandığını ve suçlarının sorumluluğunu kabul ettiğini ifade eden ABD Başkanı, eski askerin cezasının hafifletilmesinin örnek teşkil etmemesi gerektiğini söyledi.



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