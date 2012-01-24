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Dünya

Obama: AB'nin adımını alkışlıyorum WASHINGTON (A.A)

24 Ocak 2012 03:09

-Obama: AB'nin adımını alkışlıyorum WASHINGTON (A.A) - 24.01.2012 - ABD Başkanı Barack Obama, AB'nin İran'a yeni yaptırım kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, ''AB'deki ortaklarımızın bugün, İran rejiminin nükleer programı konusundaki uluslararası yükümlülüklerini sürekli yerine getirmemesine karşılık olarak, bu ülkeye ilave yaptırımlar uygulamayı öngören adımlarını alkışlıyorum'' ifadesini kullandı. Bu yaptırımların, İran'ın nükleer programının oluşturduğu ciddi tehdide karşı uluslararası toplumun birliğini bir kez daha gösterdiğini kaydeden Obama, ABD'nin İran'a baskıyı artıracak yeni yaptırımları hayata geçirmeye devam edeceğini vurguladı. Obama, 31 Aralık'ta İran Merkez Bankası ve bu ülkenin petrol gelirlerini hedef alan yeni bir dizi yaptırım kararını imzaladığını, bugün de ABD Hazine Bakanlığı'nın, İran Ticaret Bankası'na (Bank Tejerat) yeni yaptırımlar açıkladığını hatırlatarak, ''İran yolunu değiştirmedikçe ve uluslararası yükümlülüklerine uymadığı müddetçe baskıyı artırmaya devam edeceğiz'' ifadesini kullandı.

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