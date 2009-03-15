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Dünya

'Obama ABD'yi zayıflatıyor'

Eski ABD başkan yardımcısı Dick Cheney, Başkan Barack Obama'yı "ABD'yi zayıflatmakla" suçladı.

15 Mart 2009 02:00

Eski ABD başkan yardımcısı Dick Cheney, Başkan Barack Obama'yı "ABD'yi zayıflatmakla" suçladı.

İktidardan ayrıldıktan sonraki ilk TV demecinde, yeni yönetimi eleştiren Cheney, "Obama yönetimi altında Amerika'nın daha az güvenli bir yer olduğunu mu söylüyorsunuz?" sorusuna, "Öyle düşünüyorum" diye cevap verdi.

11 Eylül saldırılarından sonra George Bush yönetimince hazırlanan programları ve yapılanları "büyük başarı" olarak nitelendiren Cheney, ABD'ye yönelik saldırı tehditlerinin bu "meşru programlar" sayesinde önlendiğini söyledi.

Obama'nın ise bu programlara karşı kampanya yürüttüğünü söyleyen eski başkan yardımcısı, "Şimdi de, Amerikan halkını hedef alacak yeni bir saldırı riskini artıracak tercihlerde bulunuyor" ifadesini kullandı.

(AA)

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