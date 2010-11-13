-OBAMA: ''ABD'YE İHRACAT YAPMAYA BEL BAĞLANMAMALI'' YOKOHAMA (A.A) - 13.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, ''hiçbir ülkenin ekonomisini büyütmek için ABD'ye ihracat yapmaya güvenmemesi'' gerektiğini söyledi. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısı için Japonya'nın Yokohama kentinde bulunan Obama, burada şirketlerin üst yöneticilerine yaptığı konuşmada, büyük dış ticaret fazlası olan ülkelerin iç talebi desteklemesi gerektiğine işaret ederek, Çin ve Japonya'ya gönderme yaptı. Ekonomik krizin, büyümeyi artırmak için Asyalı ihracatçılara ve ABD'li tüketicilere bağlı olmanın sınırlarını gördüğünü belirten Obama, ''Hiçbir ülke, kendi refahının yolunun basitçe ABD'ye ihracattan geçtiğini sanmamalı'' dedi. ABD ve Asya'nın güçlü ticari ilişkilerden faydalanacağını söyleyen Obama, ABD'nin bölgeye ihracatının son beş yılda yüzde 60'dan fazla arttığını, rekabetin ABD'nin bölgedeki ticaret payını azalttığını belirtti. ''Bunu değiştirmek istiyoruz'' diyen Obama, Amerikalılara istihdam yaratma amacını karşılamanın bir yolu olduğu için beş yıl içinde Asya'ya ihracatını ikiye katlamayı ve daha fazla mal satmayı umduğunu kaydetti. Sağlıklı rekabetin ülkeler arasındaki ilişkileri bozmaya sebep olmaması gerektiğini vurgulayan Obama, ''Ticareti, alışverişi ya da ekonomik büyümeyi sıfır sonuç veren oyunlar olarak görmemeli. Birlikte çalışır ve birlikte hareket edersek, ekonomik bağlarımızı güçlendirmemiz bütün ülkeler için kazan kazan olabilir'' dedi. ABD mallarının Asya-Pasifik bölgesi ülkelerine akışının tüketicilere alışveriş merkezlerine gittiğinde daha fazla seçenek sunacağını söyleyen Obama, ''Sizin başarınıza yatırım yaptık, çünkü bu bizi birbirimize bağlıyor. Sizin geleceğinize destek veriyoruz, çünkü kaderimiz bir. Bir Japon şair şöyle diyor; Teker teker bir damla, birlikte okyanusuz'' diye konuştu. Obama, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde ticareti ve alışverişi artırma çabasında olduğunu, hızla büyüyen piyasalarda ABD mallarını satma fırsatını kaçırmak istemediklerini ifade etti. ABD Başkanı Obama, yarın 21 ülke liderinin katılacağı APEC toplantısına dahil olacak.