Obama ABD'de silahlanmayı savundu, sürekli atış talimi yaptığını söyledi

ABD Başkanı Barack Obama, 2012’de yaşanan silahlı baskınların ardından ülke çapında başlayan silah kontrolü kampanyalarına ters düşen bir açıklamayla herkesi şaşırttı. Silah kontrolü için gerekli olan her türlü önlemi alma sözü veren Obama, verdiği röportajda Amerika’nın silahlanma kültürünü savundu ve ‘sürekli atış talimine gittiğini’ söyledi.

ABD’de 2012’de yaşanan katliamların ardından silah kontrolü yasalarının revize edilmesi için başlayan büyük kamu hareketleri, Başkan Barack Obama’nın beklenmedik açıklamasıyla darbe alabilir. Temmuz ve Aralık 2012’de sırasıyla bir sinema ve anaokulu basan silahlı saldırganların toplam 38 kişiyi öldürmesinin ardından, Obama ABD halkının tepkisine kulak vererek gerekli adımların atılacağını belirtmişti.

Obama, The New Republic dergisine verdiği röportajında ise silah kontrolü hakkında verdiği sözlerle çelişen ifadeler kullandı. Obama, kendisine hiç silah kullanıp kullanmadığı sorulduğunda, ‘Geçmişte çok sık hedef vurmaya çalışan bir nişancı olduğunu ve Beyaz Saray davetlileriyle de atış talimi yaptığını’ söyledi.

Obama, ABD Başkanları’nın özel dinlenme tesisi olan Camp David’den bahsederek, ‘Camp David’de havaya atılan hedefleri vurmaya çalışırdık... Ben, ABD’nin geçmişine uzanan avcılık geleneklerine büyük bir saygı duyuyorum... Ve bana kalırsa bunu göz ardı edenler büyük bir hata yapıyor” dedi.



Silahlanma ile savaşma planları



ABD, en son olarak Aralık 2012’de Connecticut eyaletinde yaşanan anaokulu katliamı ile büyük bir şok yaşamıştı. 20’si çocuk olmak üzere 26 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından, ABD halkı silah kontrolü yasalarının güçlendirilmesi için ayağa kalkmıştı.

ABD’liler, Cumartesi günü başkent Washington D.C’de düzenledikleri ve on binlerin katıldığı gösteride, silahlanma ile mücadele konusunda adım atılmasını istedi.

Obama, yeni silah kontrolü yasalarını çizmesi için yardımcısı Joe Biden’ı görevlendirdi. Biden’ın yeni planı, silah almak isteyen herkesin geçmişinin en ince detayına kadar incelenmesini ve bulundurulacak şarjör limitini 10’la sınırlandırmayı öngörüyor.



Amerikan futboluna daha duyarlı



Obama, verdiği röportajda, silahlanma konusunda ABD’li aydınların ve akademisyenlerin silahlanma alışkanlığı konusundaki görüşlerini reddederken, ‘kırsal alanlarla şehirlerdeki silahlanma anlayışının çok farklı olduğunu’ belirtti.

Obama, “Eğer babanız size 10 yaşında bir av tüfeği hediye eder ve siz bu silahla amcalarınızla tüm bir gün geçirirseniz, silahlar bir aile geleceği haline gelir. Böylece bu geleceği korumak istersiniz” dedi.

ABD Başkanı, silahlanma kültürünü savunsa da, 11 ve 14 yaşlarındaki kızları Sasha ve Malia’nın, Camp David’deki nişancılık partilerinden zevk almadığını söyledi.

Obama, Amerikan futbolcularının aldıkları darbeler nedeniyle beyin hasarı sorunu yaşadıkları konusunda da açıklamada bulundu: “Büyük bir Amerikan futbolu hayranıyım. Ancak eğer bir oğlum olsaydı, Amerikan futbolu oynayıp oynanaması konusunda uzun uzun düşünürdüm” dedi.