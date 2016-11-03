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BBC Türkçe

Obama: ABD ve dünyanın geleceği tehlikede

ABD Başkanı, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı eleştirdi, ülkesinin ve dünyanın geleceğinin tehlikede olduğunu söyledi. Obama tüm farklı etnik kökenlerden Demokratlara, 8 Kasım'da Hillary Clinton'a oy verme çağrısında bulundu.

03 Kasım 2016 15:14

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin ve dünyanın geleceğinin tehlikede olduğunu söyledi ve tüm farklı etnik kökenlerden Demokratları Hillary Clinton'a oy vermeye çağırdı.

Kuzey Carolina eyaletindeki bir mitingde konuşan Obama, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın zor kazanılmış yurttaşlık haklarına bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

"Cumhuriyetin kaderi sizin omuzlarınızda" diyen Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben oy pusulasında yokum ama size söyleyeyim... Doğruluk pusulada, edep pusulada, adalet pusulada, ilerleme pusulamada ve demokrasimiz pusulada."

Donald Trump ise 'Obama'nın Clinton için kampanya yürütmeyi bırakmasını ve ülkeyi yönetmeye odaklanmasını' istedi.

Florida'da bir mitingde konuşan Trump, 'kimsenin dört yıl daha Obama'yı istemediğini' söyledi, 'Clinton'ın son günlerde sinirinin bozulduğunu' iddia etti.

FBI, Clinton'ın ABD Dışişleri Bakanı olduğu dönemde kullandığı özel email hesabından, devlete ait gizli bilgiler içeren yazışmalar yapıp yapmadığına dair açtığı ikinci soruşturmada incelemelerini sürdürüyor.

Geçen hafta soruşturmanın yeniden açılacağının duyurulması ardından Clinton ile Trump arasındaki oy farkı azalmaya başlamıştı.

ABD'de 8 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi önde gelen beş kamuoyu araştıurmasının verilerinin ortalamasına göre Clinton ve Trump arasındaki fark yüzde 3'e düşmüş durumda.

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